РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В подмосковном Подольске представитель горсовета разъяснил жителям пожилого возраста то, как как важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса, и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» - «Старшее поколение» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Глеб Козельцев провел встречу с жителями пожилого возраста в преддверии Дня пожилого человека. На встрече также присутствовал староста поселка МИС.

«На встрече обсудили текущие проблемы, пути их решения и дальнейшее развитие проекта в поселке МИС городского округа Подольск. Также провели беседу о том, как важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в связи с распространением Covid-19, напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности», - говорится в сообщении.

По словам Козельцева, пожилые жители рассказали о своих проблемах и высказали просьбы. В свою очередь он подчеркнул, что старшее поколение - это важная часть общества, которой нужно разъяснять ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции.