РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В мытищинской библиотеке №1 по вторникам в 10:00 и 11:30 проходят курсы, на которых пенсионеры осваивают основы компьютерной грамотности, сообщается на сайте администрации горокруга.

На этой неделе прошли занятия, на которых Александр Семенов предлагал слушателям новых групп продолжать совершенствовать свои навыки работы в разных браузерах и выполнять нехитрые действия с созданными документами.

«Напоминаем, что в нашей библиотеке созданы три группы для занятий «Компьютерная грамотность». Однако посещать их на данный момент могут лишь те, кому не исполнилось 65», - говорится в сообщении.

Время проведения курсов: понедельник - 11:00, вторник - 10:00 и 11:30. Курсы проходят по адресу: город Мытищи (микрорайон «Перловка»), улица 1-я Крестьянская, дом 4. Справочная информация и запись по телефону: 8 (495) 581-10-88.