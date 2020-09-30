РИАМО - 30 сен. По данным Центробанка РФ на начало сентября, просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян превысила 1 триллион рублей, сообщает Газета.ru.

«Общие долги по кредитам составили на 1 сентября 1,007 триллиона рублей, что на 22% больше, чем аналогичный период прошлого года и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце», – говорится в сообщении.

Последний раз подобный уровень задолженности фиксировался в ноябре 2016 года.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4% (против 5% годом ранее и 5,2% в августе 2020 года). При этом в конце ноября 2016 года доля просрочки от общего объема ссуд составляла 9,7%.

По данным ЦБ, в августе объем розничных кредитов вырос на 1,9% и к началу сентября их объем составил 18,8 триллиона рублей.​