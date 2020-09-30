РИАМО - 30 сен. Поручень эскалатора движется быстрее самого эскалатора потому, что специалисты ускоряют движение поручня для противопоставления его износу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Дело в том, что скорость движения поручня эскалатора зависит от приводного блока, а скорость движения лестничного полотна — от электродвигателя», — говорится в сообщении.

Благодаря трению блок постепенно стирается. Поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом.

«Если подходит срок его замены — то он движется немного медленнее ступенек», — поясняется в материале.