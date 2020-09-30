РИАМО - 30 сен. Самой часто скачиваемой книгой среди московских пользователей крупнейшего в стране книжного онлайн-магазина «ЛитРес» минувшим летом стала аудиоверсия детективного произведения Бориса Акунина «Просто Маса», сообщил РИАМО представитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес».

«В топ-3 популярных скачиваемых книг среди москвичей на сайте «ЛитРес» вошли аудиокнига «Просто Маса» Бориса Акунина, аудиокнига «Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели» автора Джо Диспенза и книга «Пояс Ориона» за авторством Татьяны Устиновой», - сказал собеседник агентства.

Также у пользователей «ЛитРес» есть возможность оформить доступ к виртуальной библиотеке MyBook. Летом самыми популярными книгами среди москвичей в сервисе для чтения по подписке стали: «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, «Привычка быть счастливым» Алекса Байхоу и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.

Собеседник агентства уточнил, что жители Москвы и Подмосковья составили 36% от общего числа посетителей сайта «ЛитРес» этим летом.

«Количество посетителей сайта «ЛитРес» из столицы в летний период увеличилось на 20% в сравнении с 2019 годом. В Москве продажи в книжном сервисе MyBook выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - добавил собеседник агентства.

При этом во время самоизоляции количество посетителей сайта из Москвы выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года (март – июнь). Столичные продажи в MyBook в этом периоде выросли на 68%, а количество регистраций москвичей в сервисе – на 54% по отношению к марту – июню 2019 года.