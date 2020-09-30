РИАМО - 30 сен. Отраслевая онлайн-конференция «Вектор развития молочной отрасли России: курс на эффективность» пройдет 1 октября, на ней представят результаты исследований российской и зарубежной практики в сфере молочного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В ходе мероприятия представители отрасли обсудят актуальные вопросы повышения производительности труда и роль государства в стимулировании роста эффективности молочной отрасли, а также разберут бизнес кейсы. Обсуждение охватит проблематику как молочного животноводства, так и молочного направления пищевой промышленности», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Одним из участников конференции станет АО «Агрофирма «Сосновка» – первое сельскохозяйственное подмосковное предприятие, ставшее участником национального проекта.

Ранее между компанией и министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области было заключено 31-е по счету соглашение о взаимодействии.

Участие в конференции бесплатное. Регистрация на мероприятие открыта для профильных компаний отрасли на сайте производительность.рф.​