РИАМО - 30 сен. В столице начался капитальный ремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого, закончить работы планируют в начале 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Этот пешеходный мост - один из самых известных в городе, он расположен рядом с Киевским вокзалом и соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные. Обновленный мост был открыт в 2001 году, ежедневно по нему проходит около 200 тысяч человек, конечно, за прошедшие годы у сооружения появился износ, потребовался капитальный ремонт», – сказал Бирюков.

Он добавил, что во время ремонта специалисты полностью обновят прогулочную зону моста.

«Запланирована замена более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 «квадратов» покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления», - отметил заммэра.

По его словам, строители установят новое эскалаторное оборудование на мосту после окончания ремонтных работ на сооружении.

Кроме того, на время капитального ремонта мост полностью закрывать не станут, работы будут проводиться поэтапно.