РИАМО – 30 сен. С января следующего года в российских кафе запретят включать чаевые официанту в чек, сообщает Газета.ru.

Новые правила уже утвердили в правительстве страны.

«Согласно изменениям, запрещено включать в чек чаевые, комиссии и доплаты. Также запрещено оказывать платные услуги без согласия клиента, потребитель вправе требовать возврата денег», - говорится в сообщении.

Кроме того, заведения со следующего года должны будут уведомлять о всех платных услугах. Например, о том, что за живую музыку нужно будет доплачивать отдельно.