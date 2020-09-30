РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Подрядная организация сделала ремонт торца фасада торгово-офисного здания «Климовский» на улице Ленина в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, но не попала в цвет, теперь проект переделывают, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта «Городская среда» Олег Паскарь вместе с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым проконтролировал ход выполнения работ по ремонту фасада здания на улице Ленина, 1 и благоустройства территории рядом.

«В настоящее время сделаны работы по ремонту торца на фасаде здания, но не попали в цвет, который запланировали в проекте. Идет согласование изменений в проекте. Работы по благоустройству прилегающей территории выполнят в 2021 году», - сказал Паскарь.

Проверка прошла в рамках реализации партийного проекта «Городская среда».