РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Почетные грамоты и юбилейные знаки «190 лет городскому округу Балашиха Московской области» вручили в рамках совещания руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, состоявшемся 29 сентября, сообщила начальник управления по образованию администрации муниципалитета Александра Зубова.

В повестку совещания были включены вопросы результатов государственной итоговой аттестации, оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и образовательной деятельности, организации питания, работы школ в эпидемиологическом сезоне, работе в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

«Поставлены задачи, определены сроки исполнения. В рамках совещания заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян вручила юбилейный знак «190 лет городскому округу Балашиха Московской области» директору МБОУ «Салтыковская гимназия» Анне Манаенковой, директору МБОУ «Лицей» Игорю Нестеровичу, директору ГАОУ Московской области «Балашихинский лицей» Дмитрию Белоусову», - написала Зубова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что почетной грамотой Центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов награжден школьный музей МБОУ «Школа №17» за победу во Всероссийском смотре-конкурсе музеев боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященном 75 –летию Победы.

По ее словам, за создание эффективной системы работы с одаренными детьми, за подготовку призеров регионального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году 25 общеобразовательных учреждений отмечены благодарностью министерства образования Московской области и Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области.