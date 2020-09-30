РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Футбольное поле приведут в порядок в школе №21 подмосковных Люберец в рамках благоустройства, сообщил представитель компании-подрядчика.

Школа находится по адресу: улица Побратимов, дом 28.

«Сейчас работы на этапе завоза материалов, идет подготовка основания. В целом будут благоустроены сектора футбольного поля, поле покроют искусственной травой. Также установят малые архитектурные формы для воркаут-площадки. Дополнительно сделают футбольные ворота и ограждение заворотных зон», - сказал представитель.

По его словам, работы завершатся в конце октября.