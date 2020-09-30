РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина станет первым гостем в новом проекте «Первые лица» радиостанции «Радио 1» в среду, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Глава Красногорска примет участие в первом выпуске проекта «Первые лица» в среду, 30 сентября. Сложно ли быть женщиной во властных структурах, какие проблемы округа у нее на карандаше, что ждет муниципалитет в грядущем году. Это и многое другое в разговоре «без галстуков» слушайте в 16:00 в эфире и мобильном приложении «Радио1» или смотрите трансляцию программы на сайте radio1.news», - говорится в сообщении.

В ходе эфира слушатели смогут задать вопрос на What`s App номер: 8(966)032-58-32.