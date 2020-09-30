РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Ярмарку вакансий для ищущих работу горожан проведут в подмосковном Красногорске 7 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорский центр занятости населения проводит ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу граждан 7 октября», - говорится в сообщении.

Ярмарка будет проходить в помещении центра по адресу: Красногорск, улица Жуковского, дом №6 c 11:00 до 13:00. Подробности можно уточнить по телефонам: 8(495)562-22-46, 8(495)562-10-40.

«Приглашаются все желающие. Вход в масках», - заключается в сообщении.