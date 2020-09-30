РИАМО - 30 сен. Московский зоопарк сократит время пребывания посетителей на своей территории, расписание работы зоосада поменяется с наступлением октября, сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети Instagram.

«Световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 октября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9 утра до 19 вечера, кассы закрываются в 18 часов», – уточняется в сообщении.

Гостей также предупредили, что большинство животных гуляет на улице только потому, что погода пока хорошая.

Некоторые теплолюбивые обитатели уже поселились в теплых помещениях, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах.