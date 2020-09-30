РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Тренер по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Виталий Епишков и тренер по боксу спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгений Соловьев из Подольска получили сертификаты на социальную ипотеку, сообщается на сайте администрации округа.

«В доме правительства Московской области 29 сентября состоялось финальное вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» 18 тренерам Подмосковья. В том числе тренеру по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Виталию Епишкову и тренеру по боксу спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгению Соловьеву», - говорится в сообщении.

Со всеми тренерами заключили соглашения на осуществление тренерской деятельности в спортивных школах в течение 10 лет. Всего с 2016 года вручено около 2 тысяч свидетельств по программе «Социальная ипотека» на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Будущих новоселов поздравил первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Александр Сазанович. Он отметил, что это существенная поддержка тренеров, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым.