РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В Мытищинской городской клинической больнице развернуто 540 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в интервью «РИАМО в Мытищах» главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков.

«На сегодняшний день в Мытищинской городской клинической больнице развернуто 540 коек. Это весь хирургический корпус, который начал работать в апреле и продолжает работу до сих пор. Кадровым составом мы обеспечены полностью», - сказал Третьяков.

Он добавил, что в последнее время увеличилось количество госпитализаций в стационар: на скорой помощи ежедневно приезжают от 30 до 50 человек.

«Того объема коечного фонда, который мы имеем на сегодняшний день, становится недостаточно. Мы запускаем в работу пульмонологический и терапевтический корпуса еще на 210 коек. Так, со следующей недели у нас будет работать 750 коек», - отметил Третьяков.

По словам главврача, определенные резервы по развертыванию коек будут иметься и после этого. Когда МГКБ максимально работала в мае, в пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, в ней было развернуто 1325 коек. Все будет зависеть от количества заболевших людей.

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30 СЕНТЯБРЯ

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- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

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