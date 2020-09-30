РИАМО - 30 сен. Эпидемиолог и вирусолог, академик РАН Вадим Покровский объяснил, по какому принципу вводили новые антиковидные меры в Москве для людей старше 65 лет, а также напомнил, что пожилых жителей столицы призвали оставаться дома, потому что коронавирусная инфекция опаснее всего именно для них, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября.

«Мы сейчас видим подъем заболеваемости, особенно в Москве. Вирус наиболее опасен для людей пожилого возраста, поэтому их нужно по возможности беречь от заражения. Поэтому мэр и рекомендовал им соблюдать более строгий противоэпидемический режим», — Покровский.

При этом штрафы и наказания за выход из дома в отношении пожилых жителей Москвы применять не станут, заниматься спортом на улице им можно, а их социальные карты для передвижения на транспорте блокировать не будут.

Новые антиковидные меры коснулись и учеников школ. Им продлили каникулы с 5 по 18 октября.

«Они могут стать разносчиками инфекции, в том числе для своих бабушек и дедушек, других пожилых людей. Поэтому здесь действует принцип разобщения: чем меньше людей, в данном случае — детей, контактируют друг с другом, тем труднее вирусу распространяться», — объяснил эпидемиолог​.

По его словам, в Москве могут ввести и более строгие меры. Введение таких ограничений будет зависеть от поведения жителей столицы.

«Наиболее важно, чтобы не допустить более строгих мер, носить маски там, где вы встречаетесь с большим количеством людей», — подчеркнул эксперт.

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.