РИАМО - 30 сен. За три года в Московской области доступными для людей с инвалидностью сделали свыше 5 тысяч разных объектов, сообщила заведующая отделом реабилитации и интеграции инвалидов министерства социального развития Подмосковья Марина Смирнова.

«Мы изменили подход к доступной среде, перешли к маршрутоориентированному подходу. За три года стали доступными более 5 тысяч объектов», - сказала Смирнова.

Она отметила, что теперь доступны для инвалидов школы, общепиты, магазины, остановки, детские площадки, социальные учреждения и частный сектор.

Ранее Смирнова сообщила, что в этом году в регионе путевки на санаторно-курортное лечение должны получить порядка 11 тысяч человек с инвалидностью.