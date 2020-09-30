РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. УК Подольска обязали содержать в чистоте и порядке придомовые территории округа по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плохую уборку. Он отметил, что на Большой Серпуховской улице у дома №30а не производится уборка придомовой территории.

«Сотрудниками администрации округа был проведен осмотр тротуара, внутридворового проезда и пешеходной дорожки по данному адресу. Факт подтвердился. Уборка территории выполнена. Она проводится сотрудниками «МУЖРП №5», согласно графику выполнения работ. Руководителю УК указано на необходимость соблюдения графика и содержания в чистоте и порядке данной территории», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.