РИАМО - 30 сен. В Москве растет количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки в городские больницы положили 840 человек, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в мегаполисе выявлено 2308 новых случаев заражения коронавирусом, что чуть больше, чем днем ранее.

«Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 840 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,49%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе, – говорится в сообщении.

Среди новых заболевших 38,2% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, 11,2% – от 66 до 79 лет, 5,2% – старше 80 лет. Еще 16,2% – это дети.

Все заболевшие, а также те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей.

В столице, как и во всем мире, увеличивается количество новых случаев Covid-19, но в Москве на сегодняшний день цифры в три раза ниже, чем были на пике пандемии.

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.