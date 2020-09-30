РИАМО - 30 сен. Трамваи маршрутов № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 задерживаются в районе станции метро «Авиамоторная» утром в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По техническим причинам в районе метро «Авиамоторная», Красноказарменной улицы и шоссе Энтузиастов задерживаются трамваи», – говорится в сообщении.

Маршруты временно изменены. Пассажиров призвали к внимательности.