РИАМО - 30 сен. Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что глобальный миропорядок в случае сохранения Советского Союза сегодня был бы стабильнее и безопаснее, сообщает Nation News.

Горбачев пообщался с представителем британского издания The Times. В интервью он заявил, что не желал развала СССР, однако после неудачного путча в августе 1991 года Союз «добили сепаратисты и радикалы».

«При сохранении СССР мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Но история не знает сослагательного наклонения», — сказал Горбачев.

По его мнению, одна из его ошибок — позднее реформирование партии и децентрализация страны, а также проведение несмелых экономических реформ.

Главными достижениями политики тех времен на международной арене бывший президент СССР назвал окончание холодной войны и ядерное разоружение.