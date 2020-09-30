РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В подмосковной Балашихе в 2020 году отремонтировали три железнодорожных переезда, участки, примыкающие к рельсам, заасфальтировали, а на места соединения рельсов с дорогой уложили резинокордовый настил, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ремонт трех железнодорожных переездов в Балашихе проводился в период специальных технологических «окон». По возможности железнодорожники оставляли на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей», - говорится в сообщении.

Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.

Всего в Подмосковье с начала 2020 года отремонтировали 61 железнодорожный переезд в 25 городских округах. К концу декабря в регионе будет приведено в нормативное состояние 123 переезда.