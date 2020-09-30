РИАМО - 30 сен. Специалисты Роскачества предупредили россиян о том, что существует риск утечки данных при использовании анонимных sim-карт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский, для регистрации на досках объявлений или одноразового использования анонимные симки вполне могут подойти. Но привязывать данный телефонный номер к аккаунтам, где есть персональные данные абонента, а также его платежная информация, ни в коем случае нельзя.

«Согласно российскому законодательству карта должна быть зарегистрирована на конкретного человека с паспортными данными. Не исключено, что у «анонимной» карты есть владелец, например, она зарегистрирована на случайно выбранного человека из утекшей базы данных», - говорится в сообщении.

В таком случае, после того как настоящий владелец телефонного номера попытается вернуть его через блокировку и восстановление sim-карты, то покупатель и пользователь анонимной симки, если она привязана в платежной системе или аккаунту соцсетей, может потерять деньги и персональные данные.

Еще при пополнении анонимной sim-карты пользователь может лишиться денег, так как они уйдут ее настоящему владельцу.

Полное исследование можно прочитать по ссылке.