РИАМО - 30 сен. Путевки на санаторно-курортное лечение должны получить в этом году в Подмосковье около 11 тысяч человек с инвалидностью, сообщила заведующая отделом реабилитации и интеграции инвалидов министерства социального развития Московской области Марина Смирнова.

«В 2019 году мы получили 353 миллиона рублей, в 2020 году - 366 миллионов рублей. Численность граждан, подавших заявление на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, составляет более 31 тысячи человек. В 2019 году мы смогли обеспечить 30% от общей потребности», - сказала Смирнова.

Она отметила, что в текущем году ориентировочно путевками обеспечат 11 тысяч граждан.

«Детей-инвалидов Московская область обеспечивает путевками за счет областного бюджета. На 2020 год у нас в закупке около 10 тысяч путевок. То есть 5 тысяч детей-инвалидов смогут оздоровиться в сопровождении взрослого», - уточнила Смирнова.