РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Победителей ХVIII Международного фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI наградят в подмосковном Красногорске 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 8 по 13 октября пройдет ХVIII Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. В этом году кинофестиваль собрал более 80 картин о спорте. В конкурсе участвуют фильмы из России, Сербии, США, Нидерландов, Австралии, Ирана и других стран.

«Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится 13 октября в 19:00 во Дворце культуры «Подмосковье» по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3», - говорится в сообщении.

Фестиваль организуется при поддержке министерства культуры РФ, министерства спорта РФ, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, администрации горокруга Красногорск и ГАУ Московской области «Мособлкино».

«Каждый фестиваль KRASNOGORSKI уникален, как и каждый фильм в его программе. В этом году представлены и художественные картины, и документальные фильмы, и даже сериалы. Фестиваль проводится в 18-й раз, что подтверждает его значимость и высокую художественную ценность», – отметила президент кинофестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

Картиной открытия в этом году станет художественная спортивная драма «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 9 октября в 20:00 в киноклубе-музее «Эльдар» по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом № 105.

Конкурсную программу оценит международное жюри, представленное известными кинематографистами и известными российскими спортсменами. Председателем жюри станет советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Гильдии актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» Борис Токарев.

Победителей определяют в десяти номинациях: «Лучший художественный фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший сериал», «Лучший герой», «Лучший дебют», «Сильные духом», «Олимпийские ценности», а также «Специальный приз жюри» и «Гран-при». В каждой номинации победителю вручается фирменный приз – статуэтка в форме символической звезды.

Вход на церемонии открытия и закрытия фестиваля – строго по предварительной регистрации.