РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Рабочие отремонтировали уличное освещение на Садовой улице в микрорайоне Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на наружное освещение в микрорайоне Климовск. Она отметила, что у дома №16 по Садовой улице отсутствует уличное освещение.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения на Садовой улице в микрорайоне Климовск, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по замене трех ламп проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.