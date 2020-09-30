РИАМО - 30 сен. В Москве начали ремонтировать здание Белого дома на Краснопресненской набережной, построенное в 1970-80-х годах и пережившее обстрел снарядами в 1993 году, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Решение о реконструкции Белого дома принималось еще в 2017 году, деньги на ремонт закладывались в бюджет этого года еще в 2019-м, но из-за пандемии работы начались только сейчас», — сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

По его словам, ремонтные работы разделили на этапы, предусмотрен переезд части сотрудников Дома правительства в историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке.

Хуснуллин уточнил, что в Белом доме нарушен гидроизоляционный слой здания, наблюдается много протечек из-за аварийного состояния кровли, инженерные системы и оборудование находятся в высокой степени износа.

«Также, как показало обследование, нуждаются в замене системы воздухоочистки и кондиционирования, которые отработали свой нормативный срок. Во времена распространения инфекции это становится вопросом безопасности», — добавил Хуснуллин.

Кроме того, необходимо обновить информационные системы, чтобы их мощности позволяли федеральному правительству работать в режиме онлайн.