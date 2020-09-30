РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла два домашних матча подольского ХК «Витязь» с ХК «Йокерит» и «Барыс», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь».

«КХЛ приняла решение о переносе домашних матчей ХК «Витязь» на другие даты. 21 декабря, в понедельник, в 19:30 состоится матч «Витязь»–«Йокерит». 23 января, в субботу, в 17:00 - «Витязь»–«Барыс», - говорится в сообщении.

Континентальная хоккейная лига — открытая международная хоккейная лига, объединяющая клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии, которые ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. КХЛ образована в 2008 году.