РИАМО - 30 сен. Трафик на дорогах Москвы вернулся к доковидным показателям и не уменьшается на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в городе, пишет в среду газета «Известия».

Так, с 21 по 27 сентября москвичи перемещались на 15% чаще, чем на неделю раньше. Преодолеваемое расстояние за день составило 20 километров в час, этот показатель соответствует докарантинному времени.

«За неполный сентябрь (с 1 по 27 число) количество людей, перемещающихся по столице, выросло на 26% по сравнению с августом. Кроме того, жители столицы продолжают возвращаться с удаленной работы — осенью работающих на дому стало на 14% меньше, чем в августе», — отмечается в материале.

Между тем, на прошлой неделе увеличился трафик в спальных районах мегаполиса. Это говорит о том, что люди начали следовать рекомендациям мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее он попросил пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и беременных соблюдать домашний режим. Также он обратился к руководству крупных компаний с рекомендацией о переводе части сотрудников на удаленный режим. ​

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.