РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В микрорайоне Климовск подмосквного Подольска управляющая компания кронировала деревья на трех улицах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» в среду на основании обращений жителей в плановом порядке спилили накренившееся дерево и кронировали разросшиеся деревья на придомовых территориях по адресам: улица Мичурина, 10; проспект 50-летия Октября, 19А; Южный поселок, 23А», - говорится в сообщении.

Ранее вырубили поросль и сухие деревья на улице Рощинская, 9, Школьная, 25, Садовая, 2.