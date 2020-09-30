РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. В связи с плановым техническим обслуживанием электрооборудования будет отключено электричество на нескольких улицах Щелкова 1 октября, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с плановым техническим обслуживанием электрооборудования РТП-501 в Гостином переулке, будет отключена электроэнергия с 9:30 до 17:00 на двух улицах», - говорится в сообщении.

Электроэнергия будет отключена в Гостином переулке, дом 6, на улице Иванова, дома 12, 14, 22\10, 31, 33\1, 35, 16, 18, 21\20.