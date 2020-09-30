РИАМО - 30 сен. Сейчас в Подмосковье отапливаются 6655 социальных объектов и 34161 жилой дом, тепло дали в 99% объектов социальной сферы и 75% многоквартирных жилых домов Подмосковья, в которых проживает примерно 5,7 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. <…> Можно с уверенностью сказать, что до конца сентября тепло придет во все социальные объекты и жилые дома Подмосковья», – заявил министр энергетики региона Александр Самарин.

Объекты социальной сферы начали отапливать в Московской области 18 сентября, в жилые дома тепло начало поступать с 21 сентября.

На 100% запустили отопление на объектах соцсферы и в жилых домах в Реутове, Власихе, Воскресенске, Восходе, Домодедове, Серебряных прудах, Шаховской, Наро-Фоминском округе, Солнечногорске, Электрогорске, Егорьевске и Звездном городке.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалисты проверили и подготовили порядка 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи многоквартирных домов, 150,7 тысячи километров электрических сетей, 38,8 тысячи электросетевых подстанций и 53,2 тысячи километров газопроводов.