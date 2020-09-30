РИАМО - 30 сен. Соцсеть «Одноклассники» и центр «Антон тут рядом» создали виртуальные подарки и коллекцию товаров в поддержку людей с аутизмом, студенты центра нарисовали авторские копии шедевров Русского музея, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

«На витрине подарков ОК появится специальная секция с рисунками студентов центра. В ней будут собраны шедевры Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников из коллекции Русского музея. Каждый подарок будет сопровождаться информационным баннером о жизни людей с аутизмом», - говорится в сообщении.

Виртуальные подарки – один из самых популярных сервисов ОК. Пользователи смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и помогать в распространении информации о жизни людей с аутизмом.

Появилась и первая в истории соцсети линейка брендированной одежды с принтами. Она включает футболки и шопперы с репродукциями картин «Красная конница» Малевича и «Небесный бой» Рериха, на сумках можно увидеть произведения «Голова крестьянина» Малевича и «Натюрморт» Штейнберга.

Также с 29 сентября в ОК будут выходить посты-карточки, которые развенчивают мифы об аутизме. Пользователи соцсети узнают о мифах, связанных с воспитанием, диетами, вакцинацией, эмпатией и ошибочном отношении к этому явлению как к болезни.