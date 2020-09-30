РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Ямочный ремонт провели при въезде в один из дворов в микрорайоне Гагарина Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона направил на портал сообщение о том, что при въезде во двор разрушено асфальтовое покрытие, имеются ямы и выбоины. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Сотрудниками администрации Балашихи 29 сентября проведен осмотр указанной дворовой территории. Факт подтвердился. Работы по ямочному ремонту проведены. Фотоматериалы прилагаются. Ямочный ремонт данной территории проводится сотрудниками МБУ, согласно плану проведения работ, контактный телефон организации: 8 (498) 761-31-41», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.