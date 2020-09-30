РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В среду водитель маршрутки сбил женщину в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Происшествие случилось в среду в 8:24 по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 40А.

«Водитель маршрутного транспортного средства совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая получила травмы различной степени тяжести и сотрудниками скорой медицинской помощи была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы», - сказал сотрудник.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.