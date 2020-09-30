РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В Подольске сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего гражданина ближнего зарубежья, пытавшегося вынести из магазина алкогольную продукцию стоимостью более 22 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Подольского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого гипермаркета в микрорайоне Климовск на улице Молодежная.

«На место выехал экипаж группы задержания. Выяснилось, что неизвестный мужчина намеревался похитить из торговой точки более 5 бутылок дорогой алкогольной продукции, спрятав ее в рюкзак. Действия мужчины заметил сотрудник магазина. Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 28-летний ранее не судимый гражданин ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей.