РИАМО - 30 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы в Ногинске задержали двоих мужчин, которых подозревают в сбыте наркотика - метилэфедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Иномарку остановили для проверки документов, в ней находились 35-летний уроженец ближнего зарубежья и 24-летний житель Рязанской области.

«Во время беседы с полицейскими мужчины вели себя подозрительно и сильно нервничали. Полицейские приняли решение провести досмотр транспортного средства», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в багажнике находился резиновый сапог, а в нем - 70 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Общий вес находки составлял 80 граммов. Также в багажнике были электронные весы и изолента.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятый порошок направлен на исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством – метилэфедроном», – добавила Петрова.

Задержанные пояснили, что свертки были приготовлены ими для «закладок». В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.​