РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска начали утеплять фасады многоквартирных домов на Садовом проезде и на улице Садовая, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Московской области утепляют фасады МКД на улице Садовая, дом №7, на Садовом проезде, дом №8. Завершают работы по капитальному ремонту дома №3 на улице Магистральная. Там утеплили фасад, заменили оконные и балконные блоки в местах общего пользования», - говорится в сообщении.

Ранее во время работ по комплексному благоустройству дворовой территории на Садовом проезде у домов №№3 и 4 сделали основание для детской современной игровой площадки. В дальнейшем там установят игровые элементы и сделают резиновое покрытие.