РИАМО – 30 сен. Минфин России хочет расширить доступ к данным о смерти, расширенным доступом предлагают наделить министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, судебных приставов и нотариусов, пишет в среду газета «Известия».

«Нововведение позволит этим структурам «более эффективно выполнять свою работу», а также блокировать аккаунты умерших на сайте госуслуг, чтобы ими не могли воспользоваться мошенники», - отмечается в публикации.

В свою очередь, депутаты Госдумы попросили предоставить гарантии, что утечек этих персональных данных не произойдет, а эксперты же назвали инициативу логичной.

«Она позволит решить проблему «мертвых душ», информацией о которых зачастую пользуются в корыстных интересах», - отмечается в публикации.

Данные о регистрации смерти находятся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Там же содержится информация об исправлениях или изменениях. ​