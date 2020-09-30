РИАМО - 30 сен. В Московской области в этом году выделено более 2,5 миллиардов рублей на обеспечение инвалидов средствами реабилитации, всего в регионе проживает свыше 74 тысяч инвалидов, сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев.

«На учете <...> Фонда социального страхования состоят 74,5 тысячи инвалидов, из них 7,2 тысячи детей. В 2020 году на обеспечение инвалидов средствами реабилитации федеральным бюджетом предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей, из них 597 миллионов рублей на компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации», - сказал Голубев.

Как отметил исполняющий обязанности управляющего Государственным учреждением – Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ Алексей Кисин, в целом динамика по средствам реабилитации положительная - и в количестве, и в ассортименте.

«Но есть, к сожалению, проблема по недорогим изделиям. Это слуховые аппараты, трости, подушки», - добавил Кисин.