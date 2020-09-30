РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Сотрудники управляющей компании ООО «Любимый дом» Подольска установили новые качели на детской площадке по Бородинскому бульвару, сообщается на сайте УК.

«Новые качели. На Бородинским бульваре у дома №5 УК установила новые качели вида «гнездо». Это уже третьи качели такого вида, установленные на бульваре в текущем году», - говорится в сообщении.

Также в доме №17 на Бородинском бульваре установили новые видеокамеры в холлах первых этажей.