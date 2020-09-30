РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Грузовая фура перевернулась на бок на Горьковском шоссе в Балашихе и парализовала движение в среду рано утром, в настоящий момент движение восстановлено, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пятого батальона второго полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В среду в 3:24 перевернулась фура на 18 километре трассы М-7 «Волга», у которой завалился на бок контейнер. В 7:38 машину убрали. В результате аварии никто не пострадал», - сказала сотрудник.

Она добавила, что на данном участке движение полностью восстановлено.