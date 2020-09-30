РИАМО - 30 сен. Седьмой с начала года ребенок-сирота получил ключи от квартиры в подмосковном Реутове, всего до конца года обладателями собственного жилья станут девять человек этой категории, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Продолжаем реализацию программы по обеспечению квартирами детей, оставшихся без попечения родителей. С начала года ключи от благоустроенного жилья вручили уже семерым, в ближайшее время в собственное жилище въедут еще двое вчерашних школьников. В среду по моему поручению ключи от квартиры вручили 18-летнему Алексею Лопатину», - сказал Каторов.

Молодой человек учится в экономико-технологическом колледже №22 Москвы по специальности «Повар-кондитер» и считает эту профессию самой доброй и нужной в мире.

«Это честный, светлый и очень амбициозный парень. Желаю Алексею профессиональных побед, успехов и, конечно же, самого главного – здоровья», - сказал Каторов.

Обеспечение квартирами детей-сирот в городе Реутов производится на регулярной основе, только с 2016 по 2020 год на эти цели выделено более 50 квартир.