РИАМО - 30 сен. С 1 октября пассажиры московского транспорта смогут купить защитные маски по сниженной цене, она составит пять рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В целях безопасности во время пандемии коронавируса все пассажиры московского общественного транспорта должны в обязательном порядке носить маску и перчатки.

«Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее. Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на вокзалах «Мосгортранса», в вендинговых автоматах, на стоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре»,- говорится в сообщении.

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30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.