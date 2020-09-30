РИАМО – 30 сен. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса в центре «Вектор», передает РИА Новости.​

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — сказала Попова.

Она уточнила, что введение вакцины «ЭпиВакКорона» будет добровольным.

Препарат «ЭпиВакКорона» - вторая вакцина от Covid-19, которая прошла успешные испытания в России. Первую, «Спутник V», зарегистрировали в Минздраве 11 августа. Регистрацию разработки центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.