РИАМО - 30 сен. В Москве отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов, отопительный сезон в городе начался в понедельник, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на 9:00, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений», - сказал Бирюков.

Он отметил, что технологически срок включения отопления составляет пять суток. После жилых домов и соцобъектов тепло дадут в офисные здания, затем — в предприятия торговли и промышленности.

Тепловые сети подготовлены должным образом: гидравлические испытания проведены, ненадежные участки сетей выявлены и отремонтированы.