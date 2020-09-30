РИАМО - 30 сен. За последние сутки в столице выявили 2308 новых случаев инфицирования Covid-19, за все время пандемии в городе подтвердили заболевание у 292 601 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 1349 пациентов. Всего вылечили 248 650 человек.

Кроме того, за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 5230 человек.

За сутки на территории России зафиксирован 8481 новый случай Covid-19, умерли 177 человек с подтвержденной инфекцией, вылечились 5858 пациентов.

С начала пандемии в стране было выявлено 1 176 286 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 20 722 летальных исхода, после лечение выздоровели 958 257 человек.

При любых симптомах простуды рекомендуется оставаться дома и вызвать на дом врача.

В Москве с 28 сентября действует домашний режим для пожилых москвичей, людей с хроническими заболеваниями.

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Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.