РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Ветерану Великой Отечественной войны в городском округе Мытищи вручили мобильный телефон с бесплатной связью, сообщается в Instagram-аккаунте Волонтеров Победы Мытищ.

Волонтеры Победы Мытищ продолжают принимать участие в проекте «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны».

«В рамках проекта добровольцы ВОД «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» вручили бесплатный мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны - Завьялову Владимиру Дмитриевичу», - говорится в сообщении.

В рамках проекта каждый ветеран Великой Отечественной войны сможет получить удобный мобильный телефон с крупными кнопками, большим экраном и безлимитной связью.