РИАМО - 30 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском утром в среду задержали и отменили 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали один рейс и отменили четыре. В Домодедове задержано пять прилетов и вылетов, 13 рейсов отменено. В Шереметьеве отменили один рейс, задержали четыре.

В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс отменен, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.